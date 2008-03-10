لایحه نظارت برساخت وفروش اشیای مشابه وبدل آثار فرهنگی تاریخی تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: لایحه " نظارت بر ساخت و فروش اشیای مشابه و بدل آثار فرهنگی – تاریخی" که بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با توجه به افزایش روزافزون ساخت اشیای مشابه، بدلی و تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی و با عنایت به فقدان قانون خاص ناظر بر اشیاء مزبور و لزوم جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به این حوزه، پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب قانونی برای نظارت بر محصولات یادشده،‌ضروری به نظر می‌رسد. به لحاظ نقش موثر تولید استاندارد شده آثار مشابه و بدل از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و غیره و با توجه به تاثیرات منفی محدود نمودن ساخت، فروس و نگهداری اشیای مشابه آثار فرهنگی-تاریخی،‌به منظور ساماندهی وضعیت حاکم بر تولید و عرضه محصولات یادشده، از سوی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بر اساس این لایحه، کلیه اشخاص حقیقی و کارگاههایی که مبادرت به ساخت اشیاء بدل آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی می‌کنند، علاوه بر مجوزهای لازم ، در مورد ساخت اشیای مذکور باید مجوز خاص از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ و تحت نظارت آن سازمان فعالیت نمایند. شرایط و نحوه صدور مجوز و نظارت سازمان یادشده به موجب آیین‌نامه ‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین اشیای بدل آثار فرهنگی- تاریخی به اشیایی اطلاق می‌گردد که به لحاظ شکل، جنس، اندازه، حجم، ارتفاع و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصل است، ولی با علامتی که از سوی سازنده آن و یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برای آن حک شده، از اصل آثار فرهنگی و تاریخی قابل تشخیص است و در صورت عدم اخذ مجوز، از ساخت اشیاء مذکور جلوگیری به عمل آمده و کلیه وسایل و لوازم و اشیاء ساخته شده به نفع سازمان مذکور ضبط می‌گردد و اشخاص مذکور تا مبلغ ده میلیون ریال نیز جریمه می‌گردند. مبلغ جریمه هر دو سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و با تصویب هیئت وزیران افزایش می‌یابد.

بر اساس این لایحه ، هر کس بدون مجوز و نظارت سازمان یادشده مبادرت به ساخت یا عرضه یا قاچاق اشیاء تقلبی اعم از ایرانی و خارجی نماید و یا عالماً و عامداً اقدام به خرید و فروش، حمل و نقل، اختفاء و نگهداری آنها کند به حبس از سه ماه تا شش ماه و به جریمه نقدی نعادل نصف ارزش شیئی اصلی با اخذ نظر کارشناس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.

همچنین اشیاء تقلبی به اشیایی اطلاق می‌گردد که با استفاده از نقوش ، خطوط، اشکال و عناصر فرهنگی- تاریخی در دوره معاصر شاخته شده باشد و به لحاظ شکل، جنس ، اندازه، حجم، ارتفاع و وزن شبیه اصل اثر است و یا نمونه اصلی آن وجود نداشته باشد و به عنوان اثر فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل بر آن حک نشده باشد و اشیاء مشکوفه موضوع ماده به نفع سازمان یادشده ضبط می‌گردد و سازمان مذکور مجاز است حسب مورد نسبت به معدوم نمودن یا بهره‌برداری آموزشی- تحقیقاتی اقدام نماید. حکم این تبصره شامل اشیاء ضبط شده مکشوفه که قبل از تصویب این قانون در اختیار سازمان مذکور بوده است، نیز می‌گردد.