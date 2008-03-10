پلمپ کتابفروشی ویستار باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر اعاده وضعیت کتابفروشی ویستار به روال سابق صبح امروز و با حضور ماموران اجرای این حکم، کتابفروشی فک پلمپ شد و به زودی با چیدن قفسه ها، کتابها و دیگر تجهیزات کتابفروشی کار خود را آغاز می کند.

قرار بود این حکم روز گذشته (19 اسفند) اجرا شود که با وجود حضور ماموران اجرای حکم به دلیل عدم حضور نماینده ای از دادستانی حکم به اجرا در نیامد و به روز دیگری موکول شد.

در حال حاضر کتابهای این کتابفروشی در محل انبار اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران قرار دارد.

حکم تخلیه کتابفروشی ویستار اواسط مهرماه سال جاری صادر شد و با وجود اعتراض وکلای مدافع کتابفروشی، فرخنده حاجی‌زاده - مدیر نشر ویستار - و پژمان سلطانی - مدیر کتابفروشی - در نخستین هفته آبان و با حضور ماموران قضایی و انتظامی حکم به اجرا در آمد و پس از مدتی نیز کتابفروشی تخریب شد. اما پس از پیگیریهای متعدد پرونده از سوی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم اولیه و به اجرا درآمده تخلیه کتابفروشی ویستار نقض شد و این دادگاه در حکمی که پنجم اسفند ابلاغ کرد دستور داد که وضعیت این کتابفروشی به شرایط سابق اعاده شود.