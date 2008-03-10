به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: بی تردید انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمترین و اصیل ترین حادثه در جمهوری اسلامی ایران است. مجلس نماد ورکن اصلی مردم سالاری دینی و تجلی اراده ملی در مدیریت نهادهای نظام است.

این بیانیه می افزاید: جبهه متحد اصولگرایان با احترام به همه نامزدهایی که صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان به تایید رسیده، نزدیک به یک سال همت خود را برای پیدا کردن مصادیق صفات و ویژگی های فوق مصروف داشته تا بالاخره به فضل الهی در تهران به فهرست 30 نفره و در سراسر کشوربه یک فهرست 275 نفره با تفاهم کامل رسید.

فهرست جبهه متحد اصولگرایان مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ونیز اساتید و نخبگان حوزه ودانشگاه قرار گرفت که لازم می دانیم از تشکل ها و افراد روحانی و دانشگاهی و نیز بزرگانی که ما را در رسیدن به این همگرایی یاری رساندند تشکر وقدردانی کنیم.

جبهه متحد اصولگرایان از مردم خوب وهمیشه در صحنه خواسته است در روز 24 اسفند ماه از تمامی حق خود برای رای دادن به همه نامزدهای مورد نیاز همه حوزه ها - بالاخص در حوزه های بزرگ مانند تهران ومرکز استانها استفاده نموده واجازه ندهند تا راه برای ورود افراد با مقبولیت کمتر به مجلس باز شود.

افرادی که در تهران و مراکز استان ها وشهرستانها مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان می باشند عمدتادارای تحصیلات عالی حوزوی ودانشگاهی هستند. ما فکر می کنیم با ترکیبی که در سراسر کشوراز نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان بوجود آمده است میتوانیم پاسخگوی تخصص های مورد نیاز مجلس هشتم باشیم. اما اطمینان داریم این ترکیب میتواند برنامه جبهه متحد اصولگرایان را در پاسخ به مطالبات مردم به ویژه کنترل و مهار تورم و هدایت اقتصاد کشور در مجلس هشتم عملیاتی کند.

این بیانیه می افزاید: ما امیدواریم با رای آگاهانه ملت بزرگوار ایران به فهرست سراسری جبهه متحد اصولگرایان، نظام مقدس جمهوری اسلامی را در تداوم مسیر اصولگرایی و نیز کارآمدی مردم سالاری دینی یاری رسانیم. یادآوری این نکته ضروری است که جبهه متحد اصولگرایان در ضمن بررسی های خود در تهران به60 نفر واجدین شرایط و در شهرستانها به بیش از 600 نفر رسید که به دلیل محدودیت های قانونی نتوانست ازهمه ظرفیت های موجود استفاده کند. لذا با پوزش از عزیزانی که نتوانستیم در سازوکار حقوقی جبهه به عنوان مصداق به آنها برسیم از دوستانی که به احترام تصمیم خرد جمعی جبهه انصراف داده اند صمیمانه تشکر وقدردانی می کنیم.

حوادث و رویدادهای سیاسی جهان ومنطقه وادامه شرارت وخصومت دولت های سلطه گر به ویژه آمریکا علیه انقلاب اسلامی حساسیت های این دوره را بیش از پیش کرده است. پایداری شما ملت فداکاری و نیز دولت در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای و ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان رشک وحسد دشمنان اسلام و ایران را برانگیخته است و علی رغم گزارش آژانس در مورد صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران ناباورانه با صدورقطعنامه تحریم می خواهند مانع پیشرفت ملت و ترقی کشور ایران شوند.

دشمنان اسلام قطعنامه را در زمانی منتشر کردند که به زعم خود روی آرای مردم تاثیر بگذارند درحالی که ما مطمئن هستیم انتخابات آینده چونان رفراندومی علیه تجاوزات آمریکا علیه ملت درخواهد آمد و آرای ملت مثل تیری به قلب متجاوزان در صندوق‌ها فرود خواهد آمد

جبهه متحد اصولگرایان اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) در رسانه‌های غرب و نیز کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه بویژه کشتار کودکان و پیران را شدیدا محکوم و سکوت مجامع جهانی و به خصوص شواری امنیت سازمان ملل را در برابر این فجایع تقبیح کرده و به جامعه جهانی در شکل‌گیری یک هولوکاست وحشیانه در سرزمین‌های اشغالی هشدار داده است.