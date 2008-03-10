لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان در اردبیل منتشر شد

اروجعلی محمدی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل تنها در سه حوزه به لیست نهایی جهت حضور درانتخابات 24 اسفند ماه دست یافته است.

وی افزود: اعضای شورای مرکزی این ائتلاف در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین ولی آذروش و مالک رضایی در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار عباس جهانگیرزاده و در حوزه انتخابیه گرمی ناصر نصیری را به عنوان لیست نهایی خود معرفی کرده است.

محمدی تصریح کرد: اما در دو حوزه انتخابیه مشگین شهر و خلخال- کوثر ائتلاف اصلاح طلبان در حال حاضر به اجماع کلی دست نیافته و کاندیدای خاصی را معرفی نکرده است.

وی با تکذیب شایعات اخیرمبنی بر تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: ائتلاف اصلاح طلبان در راستای منافع و مصلحت مردم و کشور به صورت گسترده در انتخابات مجلس هشتم حضور فعالی خواهند داشت.

وی عنوان کرد: همچنین این ائتلاف در بیانیه های مختلفی خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شده و به حضور حداکثری واجدین شرایط در استان تاکید کرده است.

محمدی در پایان اضافه کرد: انتخاب کردن و انتخاب شدن حق طبیعی مردم بوده و معتقدیم هرکس که در انتخابات شرکت کرده می تواند با آرای مردم انتخاب و به مجلس راه یابد.

