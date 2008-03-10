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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان در اردبیل منتشر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان اردبیل از نهایی شدن لیست این ائتلاف در سه حوزه انتخابیه این استان خبر داد.

اروجعلی محمدی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل تنها در سه حوزه به لیست نهایی جهت حضور درانتخابات 24 اسفند ماه دست یافته است.

وی افزود: اعضای شورای مرکزی این ائتلاف در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین ولی آذروش و مالک رضایی در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار عباس جهانگیرزاده و در حوزه انتخابیه گرمی ناصر نصیری را به عنوان لیست نهایی خود معرفی کرده است.

محمدی تصریح کرد: اما در دو حوزه انتخابیه مشگین شهر و خلخال- کوثر ائتلاف اصلاح طلبان در حال حاضر به اجماع کلی دست نیافته و کاندیدای خاصی را معرفی نکرده است.

وی با تکذیب شایعات اخیرمبنی بر تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: ائتلاف اصلاح طلبان در راستای منافع و مصلحت مردم و کشور به صورت گسترده در انتخابات مجلس هشتم حضور فعالی خواهند داشت.

وی عنوان کرد: همچنین این ائتلاف در بیانیه های مختلفی خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شده و به حضور حداکثری واجدین شرایط در استان تاکید کرده است.

محمدی در پایان اضافه کرد: انتخاب کردن و انتخاب شدن حق طبیعی مردم بوده و معتقدیم هرکس که در انتخابات شرکت کرده می تواند با آرای مردم انتخاب و به مجلس راه یابد.

کد مطلب 652239

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