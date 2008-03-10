مینی بوسهای مسافربری ترافیک شهر کرمان را کاهش داده اند

یدالله عرب نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در شهر کرمان 500 مینی بوس مسافربری فعال هستند که باتوجه به اینکه بخش زیادی از این مینی بوس ها به سمت سرویس دهی به مدارس و ادارات گرایش پیدا کرده اند نظارت بر کار آنان ضرورت یافته است.

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای ترافیک استان کرمان کلیه مینی بوس های سطح شهر کرمان با نظارت این سازمان ساماندهی و منظم می شوند.

عرب نژاد خاطر نشان کرد: استفاده از این سرویس ها در حمل و نقل عمومی و جا به جایی مسافرهای مسیری در بعضی از خطوط می تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهر آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف بنزین داشته باشد که این مسئله در حال بررسی است.

وی گفت: با این نظارت می توان علاوه بر معاینه فنی و بالا بردن ضریب ایمنی، برنامه ریزی های لازم را برای سرویس دهی مناسب و بهینه انجام داد.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال آینده از فعالیت خودروهای فاقد مجوز و کارت تردد جلوگیری می شود و کلیه ادارات، سازمان ها و بخصوص مدارس شهر بایستی قبل از عقد هر گونه قرارداد مبنی بر استفاده از سرویس دهی مینی بوس ها، از داشتن مجوز و کارت تردد رانندگان اطمینان کسب نمایند.

