به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیار ادبیات ترکیه، دکتر صادق تورال رئیس بنیاد آتاتورک با اعلام این خبر گفت: سخنرانی های ایراد شده مصطفی کمال آتاتورک بین سالهای 1919 تا 1927 به زبانهای عربی، فارسی، روسی و... منتشر می شود.

وی اضافه کرد: این اقدام همزمان با گرامیداشت هفتادمین سالمرگ آتاتورک و تجلیل از وی منتشر می شود تا اندیشه های بنیانگذار ترکیه نوین در دیگر کشورها رایج شود. اهمیت این سخنرانیها در کشورهای اروپایی چنان بوده که در سال 1930 به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی چاپ شد و مورد توجه سیاستمداران قرار گرفت.

مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاتورک) نظامی، دولتمرد و بنیانگذار جمهوری ترکیه بود. او درسال ۱۸۸۰ میلادی در شهر تسالونیک در شمال یونان فعلی - که در آن زمان جزئی از امپراتوری عثمانی بود - به دنیا آمد. در ابتدا وارد ارتش عثمانی شد و در طرابلس لیبی با ایتالیایی ها جنگید. وی در دهه اول قرن 20 به همراه گروهی از افسران ترک پایه های اصلاحات در ارتش و دولت را تثبیت کرد. در سال ۱۹۲۲ ترکیه مدرن برپا شد و آتاتورک از آن تاریخ تا ۱۹۳۵ رئیس جمهور ترکیه بود.