سه هزار روستایی سمنان کمکهای اولیه را آموزش دیدند

دکتر محمد کاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این طرح با هدف توسعه آموزش همگانی و تحقق شعار "هر خانواده ایرانی یک امدادگر " در 64 روستای بالا 100 خانوار استان اجرا شد.

وی افزود: ساکنین 11 روستا در سمنان، 19 روستا در شاهرود ،13 روستا در دامغان و 21روستا در گرمسار آموزشهای کمک های اولیه را فرا گرفتند.

امیدیان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن توزیع پنج هزار و 612 برگ بروشور آموزشی، یک هزار و 781 نفر زن و یک هزار 297 نفر مرد دوره هشت ساعته آموزش امداد و کمکهای اولیه را فرا گرفته و تعداد 46 نفر مربی زن و 20 نفر مربی مرد با 528 ساعت فعالیت آموزشی همکاری کردند.

مدیر عامل هلال احمر استان سمنان هزینه ریالی اجرای طرح را مبلغ 450 میلیون ریال در سطح استان اعلام کرد و افزود: با توجه به حادثه خیز بودن کشور سعی شده با اجرای این طرح ضمن معرفی توانمندی وخدمات هلال احمر به روستاییان بهره گیری مناسب از ظرفیتهای فرهنگی اموزشی مساجد خصوصا در ایام محرم وصفر صورت پذیرفته و زمینه های شکل گیری هسته های روستایی هلال احمر صورت پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح ستاد حوادث غیر مترقبه، شوراهای اسلامی روستاها، بخشداری، پایگاههای بسیج و ائمه جماعت با این جمعیت همکاری داشته اند.