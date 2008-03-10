تعویق نشست انتخاب رئیس جمهوری لبنان برای شانزدهمین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مشاور اطلاع رسانی نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور به 25 مارس (5 فروردین) موکول شد.

این برای شانزدهمین باراست که از زمان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان در سپتامبر سال 2007 نشست پارلمان این کشور به تعویق می افتد.



"علی حمدان" دراین باره گفت : رئیس پارلمان لبنان تصمیم گرفت نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری آتی لبنان را برای شانزدهمین بار به تعویق بیندازد.به گفته وی قراراست نشست بعدی پارلمان در روز 25 مارس (5 فروردین ماه) در ساعت 12 ظهر برگزار شود.

قراربود فردا سه شنبه 11 مارس (21 اسفند) نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار شود.

نبیه بری درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود: اوضاع داخلی لبنان در حالت رکود و بی تحرکی بسیار زیادی به سر می برد و اگر این وضعیت ادامه یابد؛ وی مجبور می شود که بار دیگر زمان نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری را برای شانزدهمین بار به تعویق بیندازد.

