کسب رتبه دوم کشوری بازرسان سازمان بازرگانی خراسان رضوی

ناصر شعربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طبق بررسی های به عمل آمده در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان بازرگانی خراسان رضوی، در نه ماه امسال رتبه دوم کشف تخلفات صنفی در کشور را کسب کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع کنترل قیمت ها و رسیدگی به شکایت های مردمی، بازرسان سازمان بازرگانی خراسان رضوی در نه ماه امسال 143هزارو 729 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام داده اند که منجر به تنظیم 15 هزارو 400 پرونده تخلف برابر قانون نظام صنفی شده است.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: از جمله فواید تقویت بازرسی های میدانی در سطح بازار افزایش میزان رضایتمندی مردم است.

وی گفت: همچنین ارتقاء میزان درج قیمت ها و نصب نرخ نامه در واحد های صنفی شهر مشهد ازجمله اطراف حرم مطهر رضوی از دیگر مزایای این بازرسی های میدانی است.



