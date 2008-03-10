فهرست انتخاباتی انجمن اسلامی پزشکان در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه انجمن اسلامی پزشکان ایران آمده است: این انجمن تداوم گفتمان اصولگرایی را برای پیشرفت و اقتدار کشور ضروری می‌شمارد و ضمن توصیه همه اشخاص و جریان‌های اصولگرا به وحدت و انسجام هر چه بیشتر حمایت خود را از فهرست کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان اعلام می‌دارد. بر این اساس آن دسته از اعضای این انجمن که در سراسر کشور به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام نموده لکن در فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان قرارنگرفته‌اند، به منظور کمک به وحدت جریان اصولگرا به نفع کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان اعلام انصراف می‌کنند.

این بیانیه می افزاید: "سلامت" یکی از نیازهای اساسی و حقوق همگانی است که در قانون اساسی مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. انجمن اسلامی پزشکان ایران ضمن یادآوری نقش خطیر مجلس در ارتقای سلامت جامعه حضور اعضای جامعه پزشکی در خانه ملت را در این راستا سودمند و ضروری می‌شمارد و بر این اساس ضمن ابراز خرسندی از مشارکت فعال جامعه پزشکی در این دوره از انتخابات به ویژه به عنوان داوطلب در سراسر کشور با شعار "مجلس سالم، ایران سالم" و "در انتظارعدالت، رفاه و پیشرفت" حمایت ویژه خود را از آن دسته از اعضای جامعه پزشکی که در فهرست کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان قرار گرفته‌اند اعلام می‌دارد.

انجمن اسلامی پزشکان ایران در این بیانیه کاندیداهای مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران را به شرح زیر اعلام کرد: آقایان و خانم‌ها : دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، دکتر سیدعلیرضا مرندی، دکتر زهره الهیان، دکتر علیرضا زاکانی، دکتر غلامعلی حداد عادل، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی، فاطمه آلیا، دکتر لاله افتخاری، حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی، دکتر اسدالله بادامچیان، مهندس محمدرضا باهنر، دکتر احمد توکلی، حجت‌الاسلام روح الله حسینیان، حجت الاسلام حمید رسایی ، فاطمه رهبر، دکتر علی اصغر زارعی، پرویز سروری ، دکتر نسرین سلطانخواه، دکتر طیبه صفایی ، دکتر علی عباسپور ، دکتر حسن غفوری فرد، حسین فدایی ، دکتر حمیدرضا کاتوزیان، محمد کوثری ،دکتر مهدی کوچک زاده، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دکتر علی مطهری، دکتر الیاس نادران، دکتر حسن نجابت و بیژن نوباوه.

انجمن اسلامی پزشکان ایران همچنین حمایت قاطع خود را از کاندیداتوری آیت‌الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده است.