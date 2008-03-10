چهار معدن کشف طلا در استان مرکزی در حال اجراست

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به ویژگیهای این اکتشافات نتایج امید بخشی حاصل استان می شود.

وی استان مرکزی را دارای تنوع معادن خواند و عنوان کرد: استان مرکزی دارای 252 معدن است که در کشور در جایگاه هشتن قرار دارد.

زاوشی تصریح کرد: معادن مهم استان مرکزی شامل 76 معدن سنگ تزئینی شامل انواع تراورتن سفید، کرم، لیموئی، قرمز، گرانیت، چینی و معدن غنی سولفات سدیم، گچ، آهک، آهن، مارن، سرب و روی است که هم اینک دارای ذخیره ای معادل، یک میلیاردو 601 میلیون و 847 هزار تن می رسد.

وی با اشاره به اینکه مواد اولیه تولید سیمان در استان مرکزی وجود دارد خاطر نشان کرد: این امر باعث شد سرمایه گذارای با سرمایه گذاری روی سیمان، پنج کارخانه سیمان در شهرهای مختلف استان احداث شود.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی های صنعتی استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای 14 شهرک صنعتی، 14 ناحیه صنعتی و شهر بزرگ صنعتی کاوه است و در زمینه تنوع صنعتی استان اول کشور، در زمینه صنایع مادر استان دوم و چهارمین قطب صنعتی کشور است.

زاوشی وجود گمرک و تالار بورس را از دیگر توانمندی ها در کنار صنعت و معدن استان خواند و یادآور شد: صادرات استان مرکزی شامل شش درصد صادرات کشور است که 90 درصد آن مربوط به بخش صنعت استان است.