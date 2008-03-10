حمایت بی سابقه شهرداری و کاهش حمایت دولت از توسعه مترو

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی مدیر عامل شرکت قطار شهری تهران و حومه ( مترو) امروز در نشست نقد عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در سال جاری اوج حمایت های شهرداری از مترو را شاهد بوده ایم که این امر از سال 79 که مدیریت مترو به شهرداری واگذار شده بی سابقه بوده و این در حالی است که علی رغم تصویب تخصیص 90 میلیارد تومان اعتبار توسط دولت، تنها 55 میلیارد تومان به شرکت مترو پرداخت شده است.

وی همچنین افزود: شهردار تهران تاکید کرده است که اعتبارات مورد نیاز مترو به هر شکل ممکن تامین شود و در این زمینه با توجه به اعتبارات اختصاص پیدا کرده نگرانی نداریم.

هاشمی در خصوص اعتبارات فاینانس در نظر گرفته شده برای مترو تهران تصریح کرد: حتی یک ریال از اعتبارات در نظر گرفته شده جهت مترو از طریق فاینانس جذب نشده است که عمده دلیل آن هم شرایط بین المللی و برخی تحریم ها بوده است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران یاد آور شد: بنا بر تصمیم دولت و مجلس، قرار بود 4 هزار میلیارد تومان اعتبار فاینانس جهت توسعه خطوط 3، 4، 6 و 7 مترو اختصاص یابد که در صورت تحقق این امر می توانستیم ظرف 8 سال 100 کیلومتر خط مترو بسازیم.

وی همچنین با اشاره به حمایت های شهرداری از مترو افزود: در حال حاضر قراردادهای خرید قطارهای جدید و ساخت تونل ها و ایستگاه های جدید بسته شده و هم اکنون توسعه مترو در 20 جبهه فعال در حال انجام است.

هاشمی از پیشرفت مناسب پروژه های عمرانی مترو در خطوط 2 ، 3، 4، 6 و 7 خبر داد و یاد آور شد: در خط 2 مترو واقع در خیابان دماوند شاهد اتمام ساخت تونل ها هستیم و در خط 4 هم عملیات ریل گذاری به پایان رسیده و در سال آینده شاهد افتتاح ایستگاه های جدید در این خط خواهیم بود.

وی افزود: در مسیر میرداماد به تجریش تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم و هم اکنون ساخت تونل از میر داماد تا حوالی سینما فرهنگ در خیابان شریعتی به پایان رسیده ضمن آنکه تا 6 ماه آینده عملیات اتصال تونل ها تا تجریش نیز پایان می یابد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران خاطر نشان کرد: در خط 3 مترو در مسیر خیابان ولی عصر از میدان راه آهن به بالا هم اکنون پیمانکاران در حال تحویل گرفتن مسیر هستند ضمن آنکه طراحی خط 7 مترو نیز در حال اتمام بوده و در سال آینده فعالیت های عمرانی در آن آغاز می شود.

هاشمی در مورد خط 6 مترو نیز گفت: این خط از مسیر میدان شهدا تا میدان ولی عصر (عج) در مرحله انجام مناقصات است و به طور کلی سال آینده شاهد افتتاح چندین ایستگاه مترو در خطوط مختلف خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت مترو تهران با قدردانی از توجه ویژه مجلس به توسعه مترو تصریح کرد: با توجه به تصویب 290 میلیارد تومان اعتبار توسط مجلس برای سال آینده مترو و همچنین اختصاص بیش از 300 میلیارد تومان توسط شهرداری، امیدواریم در سال 87 بودجه ای بیش از 600 میلیارد تومان را در اختیار داشته باشیم.

وی از جابجایی روزانه بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر توسط مترو خبر داد و افزود: در حال حاضر با استقبال شدید مردم از مترو مواجه شده ایم به صورتی که ساعات پیک به کل مدت فعالیت مترو افزایش یافته است.

هاشمی با اشاره به افزودن 18 قطار جدید در سال جاری به مترو گفت: علی رغم این افزایش، متوسط تاخیر مترو از 3 تا 4 ثانیه به 7 ثانیه افزایش یافته است که دلیل اصلی آن محدودیت و کمبود اعتبارات در بخش بهره برداری مترو است.

وی افزود: به علت کمبود اعتبار قادر به افزودن تعداد قطارها، تعمیر به موقع و جلوگیری از نقص فنی آنها نبوده ایم چرا که اعتبارات دولت در این زمینه حتی نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش نیز یافته است.

مدیرعامل شرکت مترو با انتقاد از اختصاص اعتبار به احداث منوریل یاد آور شد: علی رغم محدودیت اعتبارات 150 میلیون دلار به منوریل توسط دولت اختصاص پیدا کرده که با توجه به اینکه احداث منوریل هنوز شروع نشده معلوم نیست که این اعتبار کجا هزینه می شود.