برخورد با متخلفان انتخاباتی در آذربایجان غربی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبدالرحیم نیساری ظهر امروز در نشست خبری خواستار برخورد عوامل اجرایی با تخلفات شد و اظهارداشت: برخورد با متخلفان انتخاباتی وظیفه هئیت نظارت نیست ولی عملکرد هریک از کاندیداها در این زمینه در پرونده انتخاباتی آنها لحاظ خواهد شد.

وی با اشاره به مفاد قانونی در خصوص نحوه تبلیغات توسط نامزدهای انتخاباتی افزود: متاسفانه در برخی موارد قانون درخصوص نحوه برخورد با متخلفان شفاف نبوده واین امر موجب شده است عوامل اجرایی هم به صراحت در این خصوص عمل کنند.

حجت السلام نیساری خطاب به نامزدهای انتخابات هشتیمن دوره مجلس گفت: شما به عنوان نمایندگان مردم در کرسی های مجلس باید قانون را در تمامی مراحل مدنظر قرار دهید وبدانید که مردم به حدی از شعور فرهنگی وسیاسی رسیده اند که به راحتی تشخیص دهند چه کسی صلاحیت نمایندگی در مجلس را دارد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس آذربایجان غربی به وضعیت تائید ورد صلاحیتها در استان اشاره کرد وگفت: با تایید صلاحیت نهایی ‪ ۱۲۱‬نفر، برای تصاحب هر کرسی نمایندگی، ‪ ۱۰‬کاندیدا در این استان رقابت دارند.

وی ادامه داد: از مجموع حوزه‌های انتخابیه این استان ‪ ۲۷۰‬نفر، نامزد انتخابات هشتم شده بودند که ‪ ۱۱۲‬نفر از آنان رد صلاحیت شدند.

وی همچنین اظهارداشت: تاکنون ‪ ۱۵‬نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم این استان انصراف خود را از نامزدی اعلام کرده‌اند که هشت نفر از آنان بعد از تایید صلاحیتشان انصراف داده‌اند.

وی یادآور شد: عمده علت رد صلاحیت کاندیداهای این دوره استان، بندهای ‪۱‬و ‪ ۳‬یعنی عدم التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه بوده است.

رئیس هئیت نظارت بر انتخابات هشتمین دور ه مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی اضافه کرد: در رد صلاحیتها مواردی دیگر از جمله مغایرت مدرک تحصیلی، استعفای دیر هنگام هم وجود داشته است.

وی، همچنین وجود برخی از تخلفات انتخاباتی را با توجه به قانون جدید انتخابات در حوزه‌های انتخابی آذربایجان غربی مورد اشاره قرار داد و خواستار برخورد عوامل اجرایی با تخلفات شد.

سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست در خصوص تخلفات انتخاباتی با انتقاد از عملکرد دستگاههای ذیربط در برخورد با متخلفان انتخاباتی در شهرهای استان اظهار داشت: نیروی انتظامی وظیفه برخورد با موارد غیرقانونی تبلیغات را دارد و استنکاف از این وظیفه جرم است.

محمدرضا غفاری آذر افزود: بر اساس قانون استفاده از امکانات دولتی و وقت اداری برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

از ‪ ۹‬حوزه انتخابی آذربایجان غربی ‪ ۱۲‬نماینده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.