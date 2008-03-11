ضوابط شرکت اتباع خارجی در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی در سال تحصیلی 88- 87 صرفا از طریق شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی و براساس ضوابط و مقررات ذیل انجام می پذیرد.

ثبت نام اتباع خارجی مقیم ایران که تحت شرایط اعلام شده در این دوره پذیرش می شوند منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر اعلام شده، خواهند بود.

این افراد باید دارای دفترچه پناهندگی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس مهاجرت و اتباع خارجی)، گذرنامه دارای اقامت با اعتبار شش ماه، کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها و برگ تردد خروجی مدت دار صادره از دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی باشند.

همچنین لازم است پیش از پذیرش قطعی این دسته از داوطلبان، اصالت و اعتبار مدارک اقامتی و شناسایی آنان از مراجع صادر کننده استعلام شود.

داوطلبان واجد شرایط ثبت نام به استثناء مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی که بر اساس جدول اعلام شده در دفترچه راهنمای کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ذکر شده است، مجاز به ثبت نام در سایر مناطق کشور خواهند بود.

در هر مرحله ای که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تشخیص داده شد از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیری به عمل آید.

به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی ثبت نام قطعی و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر است.

انجام تشریفات قانونی خروج از کشور پذیرفته شدگان در این دوره به منظور اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی به موجب شیوه نامه ای خواهد بود که در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده پذیرفته شدگان (به استثنای همسر و فرزند مقیم دانشجو) در کشور ندارد.

پذیرش اتباع خارجی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی ) اکیداً ممنوع است.

با توجه به اینکه شرکت داوطلبان افغانی در آزمونهای سراسری و خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی ممنوع شده است، پذیرش این داوطلبان صرفا در چهارچوب تفاهم بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همچنین آئین نامه پذیرش دانشجویان خارجی میسر خواهد بود.

دانشجویان غیر ایرانی بورسیه و داوطلبان تبعه خارجی پیش از ثبت نام و شرکت در آزمون باید نسبت به اخذ مجوز و معرفی نامه لازم و اطلاع از شرایط و ضوابط شرکت در آزمونها و نحوه پذیرش از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات لازم را کسب و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکی در 30 خرداد ماه سال 87 به صورت یک مرحله برگزار می شود.