مسابقه عکس و خاطره انتخابات مجلس در سمنان برگزار می شود

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود اظهار داشت: این فراخوان مسابقه با هدف به تصویر کشیدن حضور حداکثری مردم در پای صندق های رای در دو بخش عکس و خاطره برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: کلیه شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا تاریخ 20 فروردین 86 به دبیرخانه مسابقه واقع در شاهرود، خیابان 17 شهریور اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ارسال کنند.

به گفته وی، این مسابقه به همت روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با همکاری روابط عمومی استانداری برگزار می شود و به 24 نفر از برگزیدگان جوایزی از قبیل ربع سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.