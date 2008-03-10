حـراج بدون مجـوز اداره بازرگانی در خراسان رضوی ممنـوع است

علی غفوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای برگزاری حراج های فردی یا جمعی واحدها یا افراد صنفی باید از اتحادیه زیربط و یا مجمع امور صنفی مجوز دریافت کنند در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد می شود.

وی از شهروندان خواست: هنگام مراجعه به چنین مراکزی از مجاز بودن فعالیت این واحدها اطمینان حاصل کنند و به نصب یا الصاق مجوز حراج یا فروش فوق العاده، نصب نرخ اولیه، میزان تخفیف، مدت حراج و ذکر قیمت پس از تخفیف به شکلی که در معرض دید باشد، توجه کنند.

غفوری مقدم یادآور شد: طبق آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی، واحدها مجاز نیستند برای جلب مشتری در مورد کالاهای حراجی بر خلاف واقع تبلیغ کنند و این امر علاوه بر تعقیب قانونی، موجب جلوگیری از فروش فوق العاده نیز خواهد شد.