  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۵

حـراج بدون مجـوز اداره بازرگانی در خراسان رضوی ممنـوع است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی از ممنوعیت هرگونه حراج یا فروش فوق العاده کالا که به طور غیر قانونی یا بدون مجوز در استان برگزار شود، خبر داد.

علی غفوری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای برگزاری حراج های فردی یا جمعی واحدها یا افراد صنفی باید از اتحادیه زیربط و یا مجمع امور صنفی مجوز دریافت کنند در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد می شود.

وی از شهروندان خواست: هنگام مراجعه به چنین مراکزی از مجاز بودن فعالیت این واحدها اطمینان حاصل کنند و به نصب یا الصاق مجوز حراج یا فروش فوق العاده، نصب نرخ اولیه، میزان تخفیف، مدت حراج و ذکر قیمت پس از تخفیف به شکلی که در معرض دید باشد، توجه کنند.

غفوری مقدم یادآور شد: طبق آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی، واحدها مجاز نیستند برای جلب مشتری در مورد کالاهای حراجی بر خلاف واقع تبلیغ کنند و این امر علاوه بر تعقیب قانونی، موجب جلوگیری از فروش فوق العاده نیز خواهد شد. 

کد مطلب 652257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها