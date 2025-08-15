خداوند هرگز اراده بندگان را سلب نکرده است؛دین الهی اجباری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین انصاریان استاد حوزه علمیه به مناسبت دهه دوم ماه صفر به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: حضرت امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند تعداد پیامبران الهی صد و بیست و چهار هزار نفر بوده است که آغازگر ایشان حضرت آدم (علیه‌السلام) و خاتم آن‌ها پیامبر اعظم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معرفی شده‌اند. براساس آموزه‌های قرآن کریم، به همه انبیا یک دین واحد نازل شده است و آن دین، اسلام، یعنی حقیقتی که انسان را با دلیل، حکمت و عقل نسبت به پروردگار، تسلیم می‌سازد.

وی افزود: در قرآن کریم و روایات شریف، دین به معنای مجموعه مقررات باطنی و ظاهری معرفی گردیده است. در یکی از آیات شریفه، پنج پیامبر اولوالعزم ذکر شده‌اند که خداوند به همه آن‌ها امر فرموده است: «أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ»: به دینی که نازل شده عمل کنید و دچار تفرقه نشوید. سفارش خداوند به همه انبیا این است و پیامبر اکرم (ص) نیز با تأسف بیان داشتند که امت ایشان بعد از ایشان به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهند شد و هر گروه نیز خود را بر حق خواهد پنداشت. حال آنکه حق تنها با همان دین نازل‌شده از جانب خداوند است و خداوند، دین‌های متعدد و متعارض نفرستاده است.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز در طول تاریخ همواره تأکید داشته‌اند که جز به خدا و دین نازل‌شده بر پیامبر دعوت نمی‌کنند و خود واضع دین جدید نبوده‌اند. این دین الهی بر دو اصل اساسی استوار است: نخست «عبادت حق» و دوم «خدمت به خلق». اگر کسی اصل سومی را در دین یافت، می‌تواند آن را مطرح کند؛ اما آنچه در طول تاریخ توسط انبیا و ائمه اطهار (ع) توصیه شده، همین دو اصل است.

وی افزود: در خصوص «عبادت حق»، آیات متعددی با خطاب به همه انسان‌ها نازل شده است و خداوند، هیچ نوع نیاز و کمبودی نسبت به بندگان و مخلوقات خویش ندارد. آفرینش انسان و عالم، نه برای رفع نقص ذات الهی بلکه تنها برای تحقق خیر دنیا و آخرت بندگان بوده است. بر اساس بیانات ائمه اطهار (ع)، خداوند همواره در کمال صفات، بدون شریک و نیاز به غیر، باقی و برقرار است و خلقت، هیچ تغییری در ذات اقدس او ایجاد نکرده است.

استاد حوزه علمیه گفت: خداوند متعال، دین خود را با اختیار و آزادی انسان به او عرضه داشته است و هرگز اراده و اختیار بندگان را سلب نکرده است. آیه شریفه «لا اکراه فی الدین» بیانگر آن است که دین الهی اجباری نیست و انسان با اختیار خویش مسیر هدایت یا ضلالت را انتخاب می‌کند، نه آنکه این اختیار بهانه‌ای برای توجیه رفتارهای خلاف شرع و قانون قرار گیرد.

انصاریان ادامه داد: در مسئله عبادت، پذیرش طراحی و نقشه الهی، اصل و محور است. عبادت بر مبنای خواست و سلیقه شخصی یا بر مبنای افراط و تفریط، مقبول نیست. نمونه‌ای که پیامبر اکرم (ص) یادآور شدند، درباره فردی است که قصد می‌کند تمام سال غیر از دو عید شرعی، روزه بگیرد که این روش، مغایر با سیره پیامبر و خارج از طاقت و قانون دین است. همانگونه که تجاوز مرد به حقوق زن یا بالعکس، ظلم و گناه شمرده شده و خداوند بر رعایت اعتدال، ادب و انصاف در روابط خانوادگی سفارش فرموده است.

وی افزود: در عرصه خدمت به خلق نیز باید میانه‌روی رعایت گردد و افراط و تفریط در انفاق و بخشش نکوهش شده است. قرآن کریم می‌فرماید: «و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط…»؛ یعنی نه در بذل و بخشش، همه دارایی خود را حراج کن و نه به گونه‌ای بخیل باش که هیچ کمکی به مستمندان نکنی. برای تأمین معیشت خانواده، نیاز به خانه، مرکب، لباس و غذا، فرد موظف به رعایت اعتدال است و هرگونه رفتار خارج از این چارچوب، مذموم و نادرست است.

در پایان، استاد انصاریان با اشاره به اقدام جوانانی که با عشق و شوق به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) رهسپار می‌گردند، محبت به سیدالشهداء (ع) را معیار محبت الهی دانسته و حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) را یادآوری کردند که فرمودند: «اَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَیْنًا». زندگی و ایمان بر پایه محبت به اهل بیت (ع) مایه مقبولیت در درگاه پروردگار است.