بزرگترین مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات کشور در اردبیل ایجاد می شود

عباس احدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی امداد و نجات در هفت منطقه کشور ایجاد خواهد شد که استان اردبیل به عنوان محلی برای احداث یکی از این مراکز انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: در همین راستا جمعیت هلال احمر استان اردبیل برای اولین بار دوره آموزشی تخصصی مربیان امداد و نجات سراسر کشور را از امروز در اردبیل برگزار می کند.

احدپور یادآور شد: در این دوره تخصصی 250 نفر از مربیان امداد و نجات هشت استان کشور حضور داشته و به صورت عملی و تئوری آخرین متدهای امداد و نجات را آموزش خواهند دید.

احدپور در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام عید نوروز و سفرهای نوروزی تصریح کرد: این سازمان در ایام نوروز با اجرای طرح راهنمای مسافران نوروزی تحت عنوان راهنمایان جوان، ایمنی و آرامش در جهت تامین امنیت و راهنمایی مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان مستقر خواهند شد.

وی بیان داشت: کمک به انجام سفری ایمن با ارائه ایمنی و امداد، تامین آسایش و آرامش مسافرین و ترویج فرهنگ نوع دوستی در بین جوانان از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل خاطرنشان کرد: همچنین 14 پایگاه ثابت و سیار و 900 امداد گر جمعیت هلال احمر در طول تعطیلات نوروزی در محورهای اصلی و گردنه های استان مستقر خواهند شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این 322 راننده، 14 دستگاه آمبولانس مجهز، 140 نفر پرسنل پزشکی و 14 دستگاه خودرو مجهز به تجهیزات امداری از قبیل جک، قیچی های هیدرولیک و ست های اکسیژن ساز در این ایام به راهنمایی و خدمات رسانی مسافران و گردشگران نوروزی اقدام خواهند کرد.