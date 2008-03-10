مشرف از قدرت کناره گیری نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"طارق عظیم" یک روز پس از آن این خبر را اعلام کرد که احزاب مخالف پاکستان برای تشکیل یک دولت ائتلافی و بازگرداندن قضات به توافق رسیدند.

بر پایه این گزارش، اعلام توافق این احزاب بلافاصله انتظارات را برای کناره گیری مشرف که میزان محبوبیت وی به شدت کاهش یافته، افزایش داد، به گونه ای که تیتر روزنامه "داون"،"زمان حقیقت برای مشرف رئیس جمهور" بود.

این در حالی است که حزب مردم به سرپرستی "آصف زرداری" و حزب مسلم لیگ شاخه نواز هنوز دارای دو سوم اکثریت لازم پارلمان برای استیضاح رئیس جمهور نیستند.همچنین این مسئله نیز دقیقا مشخص نیست که آنها چگونه بتوانند قضات برکنار شده را دوباره برگردانند.

عظیم پیش بینی کرد که احزاب پیروز در زمان تشکیل دولت، مواضع خود را در برابر مشرف نرم تر کنند.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و حزب مردم به رهبری فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان(که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی ترور شد) دو حزبی هستند که در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور به پیروزی رسیدند و حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتخابات پارلمانی پاکستان دوشنبه 18 فوریه (29 بهمن ماه) برگزار شد .