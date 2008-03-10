136 تن سم بین کشاورزان استان کرمان توزیع شده است

مرتضی افتخاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کشاورزی یکی از اساسی ترین شاخص های اقتصادی در استان کرمان به شمار می آید که در سالهای اخیر با خطر هجوم آفات مختلف قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی استان کرمان این میزان سم از نوع سموم قارچ کش، حشره کش، علف کش، کنه کش و انواع روغن و سایر سموم دیگر توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: به زودی با عقد قرار داد با یکی از کارخانه های بومی استان کرمان کود "سوپر فسفات ساده" برای تامین نیاز کشاورزان در استان کرمان تولید خواهد شد.

افتخاری گفت: تا کنون بیش از 195 میلیون کیلوگرم از انواع مختلف کودهای شیمیایی "ازته، پتاسه و فسفره" را در اختیار 179 عامل فروش در استان قرار داده تا در بین کشاورزان توزیع شود.

وی گفت: تا کنون بیش از چهار هزار و 500 درخت در استان کرمان سم پاشی شده است.

درختان استان کرمان در چند سال گذشته مورد هجوم آفات مختلفی از جمله "کرم خراط گردو، سوسک نارون، جاروی جادوگر" قرار گرفته است.