راه اندازی بورس برق در نیمه اول سال آینده

پرویز فتاح در گفتگو با مهر با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت خود را با راه اندازی بورس برق اعلام کرده است، گفت: کارهای راه اندازی این بورس طبق روال اداری به پیش می رود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه پیگیری کارهای راه اندازی بورس برق را سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می دهد، تصریح کرد: وزارت نیرو نیز موافقت خود را با ایجاد این نوع بورس اعلام کرده است.

فتاح همچنین از آبگیری تعدادی از سدهای کشور تا پایان سالجاری خبرداد و افزود: برای آبگیری سدها منتظر بارندگی هستیم. همچنین برخی از مناطق کشور یخبندان بود که باعث کاهش آب روان رودخانه ها شده بود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه آبگیری بخش دیگری از سدها نیز در فروردین ماه سال آتی انجام خواهد شد، اظهارداشت: وزارت نیرو آبگیری و افتتاح سدها را مطابق برنامه های از پیش تعیین شده به انجام خواهد رساند.