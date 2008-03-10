208 بازرس در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج فعالیت می کنند

قاسم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قوچان افزود: در این حوزه انتخابیه، 34 شعبه اخذ رای ثابت روستایی و 73 شعبه اخذ رای ثابت شهری آماده خدمت رسانی به مردم در روز 24 اسفند است.

وی همچنین بیان داشت: در روز برگزاری انتخابات، 98 شعبه اخذ رای سیار روستایی و دو شعبه سیار شهری آماده دریافت آرا مردم است.

فرماندار قوچان در خصوص تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج یادآور شد: تعداد واجدین شرایط در قوچان 120 هزار و 992 نفر و در فاروج 31 هزار نفر است.

شعبانی با اشاره به تایید صلاحیت 20 نفر در شهرستان قوچان برای شرکت در انتخابات ادامه داد: تاکنون یک نفر از نامزدها انصراف داده است و 19 نفر دیگر برای کسب یک کرسی نمایندگی در قوچان به رقابت می پردازند.

وی همچنین از تلاشها و اقدامات متعدد ادارات و دستگاه های شهرستان در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات هشتمین مجلس تقدیر کرد.