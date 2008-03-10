تکذیب آتش بس از سوی حماس/ بازداشت 29 فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، "اسماعیل رضوان" سخنگوی جنبش حماس اظهار داشت : تا این لحظه هیچ توافقی درباره آتش بس ایجاد نشده است، اما برادران مصری در این زمینه تلاش می کنند و در حال حاضر در حال گفتگو با هیئتی از جنبش حماس در شهر العریش هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما به صراحت گفته ایم؛ مشکل از ما نیست. ما از خودمان دفاع می کنیم و این حق ملت فلسطین است که از خویش دفاع کند، بلکه اسرائیل و اشغالگریهای آن مسئول آنچه که اتفاق می افتد؛ هستند.

رضوان افزود: ما تاکید می کنیم که دشمن صهیونیست با تجاوزات خود و نسل کشی ملت فلسطین مسئول تشدید بحران در منطقه است و تا زمانی که این عملیات متوقف نشود و محاصره نوارغزه از بین نرود؛ مقاومت به واکنش در برابر جنایتهای اسرائیل ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است اظهارات رضوان در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی روزنامه های اسرائیلی مبنی بر اینکه حملات موشکی مبارزان فلسطینی به فلسطین اشغالی از روز پنجشنبه تاکنون کاهش شدیدی یافته؛ ایراد شده است.

به گزارش مهر، در دور جدید حملات رژیم صیونیستی به نوارغزه که از هشت اسفند تاکنون آغاز شده است؛ 130 فلسطینی شهید و بیش از 355 نفر دیگر زخمی شده اند.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی فلسطین امروز از بازداشت 29 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

این افراد در یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری و به بهانه اینکه جز افراد تحت تعقیب به شمار می روند؛ بازداشت شدند.