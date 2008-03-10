رونمایی از "زکات عشق" در گالری خارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه عکاسان ایران اعلام کرد در این نمایشگاه 14 قطعه عکس از مدینه النبی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. این آثار سال 1385 خلق شده و امسال به مناسبت شروع ربیع‌الاول ماه ولادت رسول اکرم (ص) به نمایش عموم درآمده است.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه زکات عشق هنرمندانی نظیر حبیب‌الله صادقی رئیس موزه هنرهای معاصر، امیرعلی جوادیان، افشین بختیار، محمد بهارناز و ... حضور داشتند. علاقمندان برای دیدن این نمایشگاه می‌توانند تا 26 اسفند از ساعت 16 تا 20 به خیابان خارک، جنب انجمن خویشنویسان، گالری خارک مراجعه کنند.

همچنین آثار نمایشگاه عکس زکات عشق به صورت مجازی و همزمان در سایت خانه عکاسان ایران به نشانی www.iranipc.net قابل مشاهده است.