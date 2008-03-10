سد بزرگ "خدا آفرین" اردبیل سال آینده آبگیری می شود

علی نیکزاد استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: با بهره برداری از این سد و سد "قیز قلعه سی" به عنوان بند انحرافی سد مذکور، آب مورد نیاز 62 هزار هکتار از راضی کشاورزی دشت مغان در اردبیل و 12 هزار هکتار از کشتزارهای استان آذر بایجان شرقی تامین خواهد شد.

وی عنوان کرد: تامین آب 62 هزار هکتار از اراضی دیم دشت مغان از طریق سد بزرگ خدا آفرین به منزله افزایش محصولات کشاورزی در منطقه مذکور است.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ محوریت کشاورزی در استان اردبیل، پروژه های مربوط به فصل آب و سدسازی در منطقه با حساسیت ویژه ای پیگیری می شود.

نیکزاد با اشاره به وضعیت آب شرب شهری در استان تصریح کرد: برای تسریع در اتمام خط انتقال آب به سرعین از خروجی سد اردبیل که هم اینک درحال اجراست، چهار میلیارد ریال دیگر اعتبار تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه خانه سد یامچی به شهرستان اردبیل به اتمام رسیده و در سال آینده به شبکه شهری تزریق خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به تامین آب شرب شهرستان اردبیل از طریق آب چاه افزود: انتقال یک هزارو 200 لیتر(در ثانیه) آب از تصفیه خانه سد یامچی برای تامین آب شرب این شهرستان در سال آینده ضروری است.

وی تاکید کرد: در صورت تحقق این امر آب شرب استحصالی از چاه های درون شهری به مرور از شبکه آب آشامیدنی این شهرستان خارج خواهد شد.