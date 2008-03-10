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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

استاندار اردبیل:

سد بزرگ "خدا آفرین" اردبیل سال آینده آبگیری می شود

سد بزرگ "خدا آفرین" اردبیل سال آینده آبگیری می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: علی نیکزاد گفت: سد بزرگ "خدا آفرین" در راستای تامین آب مورد نیاز 74 هزار هکتار از اراضی کشاورزی، سال آینده آبگیری می شود.

علی نیکزاد استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: با بهره برداری از این سد و سد "قیز قلعه سی" به عنوان بند انحرافی سد مذکور، آب مورد نیاز 62 هزار هکتار از راضی کشاورزی دشت مغان در اردبیل و 12 هزار هکتار از کشتزارهای استان آذر بایجان شرقی تامین خواهد شد.

وی عنوان کرد: تامین آب 62 هزار هکتار از اراضی دیم دشت مغان از طریق سد بزرگ خدا آفرین به منزله افزایش محصولات کشاورزی در منطقه مذکور است.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ محوریت کشاورزی در استان اردبیل، پروژه های مربوط به فصل آب و سدسازی در منطقه  با حساسیت ویژه ای پیگیری می شود.

نیکزاد با اشاره به وضعیت آب شرب شهری در استان تصریح کرد: برای تسریع در اتمام خط انتقال آب به سرعین از خروجی سد اردبیل که هم اینک  درحال اجراست، چهار میلیارد ریال دیگر اعتبار تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه خانه سد یامچی به شهرستان اردبیل به اتمام رسیده و در سال آینده به شبکه شهری تزریق خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به تامین آب شرب شهرستان اردبیل از طریق آب چاه افزود: انتقال یک هزارو 200 لیتر(در ثانیه) آب از تصفیه خانه سد یامچی برای تامین آب شرب این شهرستان در سال آینده ضروری است.

وی تاکید کرد: در صورت تحقق این امر آب شرب استحصالی از چاه های درون شهری به مرور از شبکه آب آشامیدنی این شهرستان خارج خواهد شد.

کد مطلب 652267

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