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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

درآمد موقوفات شهرستان دامغان دو برابر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان گفت: درآمد موقوفات متصرفی شهرستان دامغان در سال جاری حدود 550 میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری نشان می دهد.

محمود عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در شهرستان دامغان سه هزار و 883 مورد رقبه و هزار و 111 مورد موقوفه وجود دارد که شامل مغازه، زمین مزروعی، خانه مسکونی و باغات می شود.

وی میزان درآمد موقوفات در سال 85 را 240 میلیون تومان عنوان کرد و درآمد حاصله از اماکن متبرکه در سال 86 را 450 میلیون تومان بیان داشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان گفت: در آمدهای حاصله از موقوفات را در زمینه های عزاداری ماههای محرم و صفر، اساتید و طلاب دینی، کمک به فقرا مستمندان، عابرین سبیل و در بعضی موارد کمک به کودکان استثنایی و دانش آموزان بی بضاعت بر اساس وقف نامه های نامه های موجود صرف و هزینه می شود.

به گفته وی، در شهرستان دامغان 87 مسجد، 34 امامزاده و بقاع متبرکه، 77حسینیه و تکایا و هفت حوزه علمیه دینی وجود دارد که 250 نفر در شهرستان دامغان عضو هیئتهای امنا مساجد و تکایا واماکن متبرکه هستند.

کد مطلب 652270

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