درآمد موقوفات شهرستان دامغان دو برابر شد

محمود عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در شهرستان دامغان سه هزار و 883 مورد رقبه و هزار و 111 مورد موقوفه وجود دارد که شامل مغازه، زمین مزروعی، خانه مسکونی و باغات می شود.

وی میزان درآمد موقوفات در سال 85 را 240 میلیون تومان عنوان کرد و درآمد حاصله از اماکن متبرکه در سال 86 را 450 میلیون تومان بیان داشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان گفت: در آمدهای حاصله از موقوفات را در زمینه های عزاداری ماههای محرم و صفر، اساتید و طلاب دینی، کمک به فقرا مستمندان، عابرین سبیل و در بعضی موارد کمک به کودکان استثنایی و دانش آموزان بی بضاعت بر اساس وقف نامه های نامه های موجود صرف و هزینه می شود.

به گفته وی، در شهرستان دامغان 87 مسجد، 34 امامزاده و بقاع متبرکه، 77حسینیه و تکایا و هفت حوزه علمیه دینی وجود دارد که 250 نفر در شهرستان دامغان عضو هیئتهای امنا مساجد و تکایا واماکن متبرکه هستند.