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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

ارزیابی متفاوت آثار پنجمین جشنواره تئاتر ماه

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با افزایش ارزش مادی جوایز در هر بخش تنها یک برگزیده معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی اعلام کرد در این دوره به بهترین نویسنده متن و کارگردان هر کدام 20 سکه بهار آزادی، به بهترین بازیگر مرد و زن هر کدام 15 سکه و به بهترین بازیگر نقش‌های مکمل مرد و زن هر کدام 10 سکه تعلق خواهد گرفت.

در این دوره همچنین بهترین طراح صحنه و آهنگساز هر کدام 10 سکه، بهترین پوستر و بروشور پنج سکه و بهترین اثر جشنواره 20 سکه بهار آزای را از آن خود خواهند کرد. پنجمین جشنواره تئاتر ماه برگزیده دوم و سوم نخواهد داشت.

علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر از مقررات و ضوابط جشنواره تئاتر ماه به نشانی اینترنتی www.dramatic.ir مراجعه کنند. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری مهرماه 87 در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 652271

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