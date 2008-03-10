نظام نوین مربیگری تدوین می شود / برای ایزو گرفتن نیاز به استراتژی کاری داریم

به گزار خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد حمیدی در نشست امروز خود با بیان اینکه آکادمی نگین مراکز علمی کاربردی ورزش کشور است گفت: این مرکز یکی از معتبرترین و کاربردی ترین مراکز علمی کشور است. به همین دلیل در جهت گیری های آینده آکادمی چندین محور با ویژگی علمی در نظر گرفته شده و دنبال می شود. در همین راستا نیاز به توسعه منابع انسانی و ارتقاء سرانه فضای ورزشی همراه با استانداردهای ورزشی کشور وجود دارد. در کنار آن منابع انسانی مالی و اعتباری برای پیشبرد برنامه ها نیز لازم است.

وی با بیان اینکه ما در دوره ای 20 ساله مربی به کشورهای دیگر صادر می کردیم اما امروز مربی وارد می کنیم، گفت: ما برای پیشبرد کارمان چاره ای جز به روز کردن نظام مربیگری نداریم. با همکاری سازمان و تحت نظر کمیته و آکادمی این طرح نظام بندی خواهد شد. امروز تیم های ملی ما به جز سرمربی تیم نیاز به متخصصان برای حمایت از مربی هم دارند.

حمیدی با تاکید بر اینکه ورزش حرفه ای نیاز به حضور متخصص روانشناسی، تغذیه، ماساژور، آنالیزوز، بدنساز حرفه ای ، متخصص بیومکانیک و پزشک دارد، افزود: در حال حاضر در کنار برخی از تیم ها این متخصصان وجود دارند اما امروز آکادمی می خواهد این نظام های گزینشی و پرورشی منابع انسانی را مشخص کرده و به همراه برگزاری دوره های کارورزی و آموزش ضمن خدمت، نظام ارزشیابی برای گزینش متخصصان وارد شده به این حوزه ها را تعریف نماید.

استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با قرار دادن دو محور کاری در آکادمی یعنی پی ریزی تدوین نظام نوین مربیگری و کادرسازی برای تیم های ملی و باشگاهی ادامه داد: متاسفانه ما در بخش ورزش کشور حوزه آموزش نداریم و می توان با توجه به پتانسیل های موجود این کار به آکادمی محول شود. با صحبتی که با آقای علی آبادی شده، ایشان هم این اعتماد را به اکادمی نشان داده اند و خوشخبتانه تعامل لازم با کمیته ملی المپیک و سازمان دراین رابطه بوجود آمده است.

وی در همین رابطه اظهار داشت: البته این مرکز آمادگی دارد تا با آکادمی رشته های مختلف همکاری داشته باشد. حتی زمینه هایی برای امضاء تفاهم نامه با آکادمی فوتبال نیز فراهم شده است. برنامه های این مرکز به هیچ وجه با بخش های آکادمی فدراسیون ها تداخل نداشته و فقط برای همکاری و کمک به فدراسیون ها دنبال می شود.

رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به اینکه ما هم اکنون 55 مربی خارجی برای بیش از 15 رشته ورزشی داریم گفت: قطعا ورزش کشورمان در آینده هم مربی خارجی خواهد داشت ولی باید درکنار آن مربیان داخلی را ارتقاء دهیم و حتی صادرات مربی داشته باشیم چون استعداد و نیروهای انسانی و دانشگاهی خوب داشته و زمینه های آن در کشور فراهم است.

حمیدی با برشمردن بخش هایی از کارهای آینده این مرکز که از این پس به صورت حرفه ای و با دیدگاه علمی دنبال می شود اظهار داشت : در حال حاضر مرکز روانشناسی ورزشی به مسئولیت دکتر واعظی کار خود را شروع کرده است. این بخش در ادامه کار باید به سمت باشگاهها و تیم های ملی برود. بخش بین الملل آکادمی نیز دو هفته پیش راه اندازی شده تا بتواند تعامل خوبی را با دنیا برقرار کند. در این بخش قصد داریم ضمن دادن گواهینامه بین المللی به نمایندگان خارجی و داخلی این مرکز را تبدیل به مرکز رجوع تیم های ملی و مربیان ورزشی در آسیای میانه و مرکزی برای برپایی اردوهای مشترک تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: مرکز سنجش برای مشاوره مربیان ورزشکاران، بخش بیومکانیک برای ارائه خدمات به تیم های ملی و ورزشکاران، آنتروپومتریک و پیکرشناسی برای استعدادیابی فدراسیون هاو استانها، مرکز مدیریت ورزشی برای برگزاری دوره های استراتژیک مدیریت برای فدراسیون ها و تدوین و نظارت و اجرای برنامه ها دوره های بازاریابی برای در آمدزایی، مرکز پزشکی ورزشی و تغذیه از دیگر بخش های فعال آکادمی بوده که آماده ارائه خدمات هستند.

رئیس آکادمی ملی المپیک با بیان اینکه ورزش هزینه بردار بوده و کارهای آموزشی و علمی نیاز به بودجه دارند خاطر نشان کرد: برای ارتقاء سطح فعلی این مرکز نیاز به بودجه داریم تا بتوانیم با مراکز علمی دیگر کشورها و بخش های بین المللی ارتباط برقرار کنیم. اگر استراتژیک کاری داشته باشیم قطعا می توانیم در آینده ایزو هم بگیریم تنها باید نظام کیفیت را در این مرکز دنبال کنیم.