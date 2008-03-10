بازگشت شاعر "رودخانه رویا" چیزی شبیه معجزه خواهد بود

حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احمد همچنان در کما به سر می برد و هیچ تغییری در وضعیت وی به وجود نیامده است.

وی از تلاش بی وقفه پزشکان و پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه به ویژه بخش ICU تقدیر و تشکر کرد و ادامه داد: در چند روز گذشته که احمد در این بیمارستان و در بخش ICUبستری شده مسئولان، پزشکان و پرستاران هر چه در توان داشتند انجام دادند اما متاسفانه امکانات این بیمارستان در حد فوق تخصصی نیست و انتظاری از این بیشتر از امکانات این بیمارستان نمی رود.

برادر احمد عزیزی درباره امکان انتقال احمد از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی در تهران نیز گفت: پزشکان جابجایی احمد را صلاح نمی دانند و اعلام کرده اند در صورت هر گونه انتقال و جابجایی امکان وخیم شدن حال و یا حتی فوت احمد وجود دارد.

وی با توجه به وضعیت وخیم احمد از مردم ایران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت خواست برای بهبود حال وی دعا کنند.

بیمارستان امام خمینی کرمانشاه بزرگترین بیمارستان دولتی کرمانشاه است.