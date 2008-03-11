ایده تبدیل کالابرگ به نوع دیگری از یارانه

مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر در مورد طرح مکانیزه صدور کالا برگ گفت: این طرح به این معنا نیست که مراجعه حضوری برای دریافت کالا برگ انجام نشود.

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه مکانیزه کردن صدور کالابرگها یعنی منظم کردن سیستم تحویل و بازگشت کالا برگها، تصریح کرد: این طرح هم اکنون در حال اجرا است.

وی افزود: بحث کلان تر از این موضوع تبدیل کالابرگها به نوع دیگری از یارانه ها است که البته این بحث ( هدفمند کردن یارانه ها) در سطح ملی مطرح است.

میرکاظمی از ادامه طرح ارائه کالابرگها تا زمانی که تصمیمات اساسی در سطح کشور اتخاذ شود ، خبرداد و گفت: این تصمیمات باید مبتنی بر تبدیل کالا برگها به نوع دیگری از یارانه ها شود.

وی پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه ها را نیز خارج از حوزه کاری وزارت بازرگانی عنوان و تصریح کرد: این امر نیاز به برنامه ای ملی دارد به نحوی که باید در مجلس تصویب شود.