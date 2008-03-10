سه هزار نفر عهده دار حفاظت از صندوقهای انتخاباتی سمنان هستند

سردار علیرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: همه چیز برای برگزاری انتخابات در فضایی امن وسالم در سطح این استان مهیا شده و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت کامل انتخابات به کار می گیرد.

وی افزود: نیروی انتظامی از سه ماه قبل با برگزاری جلسات متعدد و برنامه ریزی های مناسب، پیش بینی لازم را برای تامین امنیت انتخابات اتخاذ کرده و از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در فضایی امن و سالم در سطح استان برخوردار است.

طاهری با اعلام اینکه بیش از سه هزار مامور انتظامی به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت حفاظت از 600 شعبه اخذ رای و تامین امنیت انتخابات را در سطح استان به عهده دارند، خاطر نشان کرد: در صورت لزوم از همکاری سایر نیروهای مسلح و به خصوص بسیج در امر تامین انتخابات استفاده خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان تاکید کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای، موجب نا امیدی دشمن و تقویت امنیت ملی خواهد شد.