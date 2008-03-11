37 درصد برق استان مرکزی در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: از مجموع برق مصرفی استان مرکزی، مصرف در بخش خانگی 23 درصد، عمومی هشت درصد، کشاورزی 23 درصد، صنعتی 37 درصد، تجاری 4/3 درصد و معابر شهری چهار درصد از مجموع برق استان را مصرف کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مشترکان برق در این استان، سه درصد در بخش عمومی، کمتر از یک درصد در بخش کشاورزی، 1/1 درصد در بخش صنعتی، 2/9 درصد دربخش تجاری و 85 درصد نیز در بخش خانگی واگذار شده است.

عابدی عنوان کرد: به رغم مساوی بودن میزان اشتراک واگذار شده در بخش خانگی و کشاورزی تنها سه درصد از مجموع درآمدهای این شرکت از بخش کشاورزی تامین می شود که این موضوع نشانگر پرداخت یارانه بالا از سوی دولت به کشاورزان در تامین انرژی الکتریکی آنهاست.

وی با اشاره به اینکه بخش عمومی هفت درصد، بخش صنعتی 58 درصد و بخش اشتراک واحدهای تجاری نیز 1/11 درصد از مجموع درآمدهای این شرکت را تامین می کنند افزود: در هر ماه از محل فروش برق به مشترکان، چهار میلیارد تومان درآمد عاید این شرکت می شود ضمن اینکه از محل فروش انشعاب برق نیز سالانه پنج میلیارد تومان کسب درآمد صورت می گیرد.