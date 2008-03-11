تحریم کتابهای آدونیس و نزار قبانی از سوی علمای سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، پنج عالم عربستانی با صدور فتوائیه ای بعضی از کتابهای نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض را به دلیل اشاعه کفر و فساد تحریم کردند.

این علما کتابهای نصر حامد ابوزید، آدونیس و نزار قبانی را به دلیل آنچه تناقض داشتن با تعالیم دین اسلام و آموزه‌های آن خوانده اند تحریم کردند. همچنین برخی کتابهای مربوط به ارنستو چه گوارا و آثاری از نوال السعداوی - نویسنده مصری - هم از این نمایشگاه جمع آوری شده است.

علمای معترض سعودی با تاکید بر اینکه فروش چنین کتابهایی عواقبی سخت برای جامعه و کشور در پی دارد از اهالی فرهنگ خواستند تا این آثار را ممنوع کرده و کتابهای دیگری به جای آنها خریداری کنند تا به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سال آینده نیز کمک شود.

اینان متذکر شدند: تحریم این کتابها در واقع جهاد و مبارزه با بی بند و باری خواهد بود.

نزار قبانی در 21 مارس 1923 در یکی از محله‌های قدیمی شهر دمشق سوریه به‌ دنیا آمد. او هنگامی که‌ 15 ساله‌ بود خواهر 25 ساله ‌اش به‌ علت مخالفت خانواده‌اش با ازدواج با مردی که‌ دوست داشت، اقدام به‌ خودکشی کرد که قبانی در حین مراسم خاکسپاری خواهرش تصمیم گرفت با شرایط اجتماعی که‌ آن را مسبب قتل خواهرش می‌دانست بجنگد.

بخش‌هایی از اشعار نزار قبانی تا کنون به فارسی ترجمه و منتشر شده ‌است. مهدی سرحدی، موسی بیدج، موسی اسوار و احمد پوری مترجمانی هستند که تا کنون نسبت به ترجمهه بخشی از آثار نزار به فارسی اقدام کرده‌اند. او در 30 آوریل 1998 درگذشت.

علی احمد سعید نیز در سال 1930 در شمال سوریه به دنیا آمد و در 17 سالگی نام آدونیس را برای خود انتخاب کرد. او در سال 1955 و بعد از اینکه از دانشگاه بیروت فارغ التحصیل شد، به دلیل فعالیتهای سیاسی به مدت شش ماه به زندان رفت. آدونیس که عضو حزب سوسیالیست سوریه بود پیش از آن که یک شهروند لبنانی شود، بورس تحصیلات تکمیلی در پاریس را دریافت کرد و در سال 1961 هفته نامه ادبی پیشگامان را بنیان گذاشت و به واسطه نقش مهمی که در دگرگون کردن زبان شاعرانه عرب داشت به عنوان یکی از بزرگترین چکامه سرایان سنت شکن فرهنگ عرب شناخته شد. نوشته های او در جهان عرب جدلهای فراوان ادبی سیاسی را برانگیخته است. آدونیس یک پژوهشگر ادبی است و شگردهای نوین شاعرانه ای نیز به جهان ادبی عرصه کرده است . آدونیس تا کنون جوایز مختلفی ادبی از جمله جایزه ناظم حکمت، جایزه بهترین چکامه سرای سوریه و لبنان و بزرگترین جایزه بی ینال شعر بروکسل را دریافت کرده است. وی که در سال 1384 نیز به ایران سفر کرد در حال حاضر در پاریس زندگی می کند.