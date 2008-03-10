هیچ پروژه ترافیکی در شهر تهران بدون مطالعه اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده امروز در نشست نقد عملکرد 86 معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: ارائه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به شورای شهر تهران از دستاوردهای مهم معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال جاری بوده است که اساس و پایه کارها در آینده خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران از اجرای بیش از 100 پروژه مطالعاتی در زمینه ترافیک و حمل و نقل در سال جاری خبرداد و افزود: موضوع ترافیک ، مسئله پیچیده ای است که بدون کارهای مطالعاتی نمی توان راه حلی برای آن پیدا کرد.

وی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را دارای 4 محور اصلی دانست و تصریح کرد: ارتقای سطح زندگی شهروندان، ارائه خدمات مطلوب ، توسعه اقتصادی شهر و قابلیت اجرا در شرایط منابع محدود چهار محور این طرح است که در آن سعی شده تا ارائه سیستم یکپارچه ، دسترسی آسان، ایمن و روان و توجه به توسعه پایدار و محیط زیست بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

افندی زاده توسعه حمل ونقل عمومی را اولویت اول این طرح دانست و افزود: علاوه بر این مسئله مدیریت تقاضای سفر در طرح جامع حمل و نقل جایگاه ویژه ای دارد چرا که با اعمال صحیح مدیریت تقاضا می توان در شرایط فعلی تا 13 درصد حجم مسافرت های شهری را در روز کاهش دهیم.

وی درخصوص ویژگیهای اعمال مدیریت تقاضا در ترافیک شهر تهران خاطرنشان کرد: کاهش سفر، کاهش ساعات پیک سفر و تغییر الگوی سفر از روشهایی است که می توان در این خصوص در شهر تهران اجرا کرد.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: طرح جامع به ما نشان داده است که می توان در موضوع حمل ونقل و ترافیک با برنامه وارد شد، ضمن آنکه این برنامه اجرایی و تحقق آن در شهر تهران شدنی است.