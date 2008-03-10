روزنامه پرسپولیس با مدیریت حبیب کاشانی مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی بر اساس گزارش دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد: سی و سومین جلسه از یازدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات صبح روز دوشنبه 20 اسفند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی محمد پرویزی با اعلام خبر فوق گفت: در این جلسه با انتشار یک روزنامه، یک ماهنامه و یک فصلنامه به شرح زیر موافقت شد: روزنامه «پرسپولیس» به صاحب ‏امتیازی «مؤسسه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)» و مدیرمسئولی حبیب کاشانی، ماهنامه «دنیای دارو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی محمدزاده و فصلنامه «روان‌شناسی در تعامل با دین» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و مدیرمسئولی محمدناصر سقای بی‌ریا.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریه «درسهایی از مکتب اسلام» موافقت شد.