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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

روزنامه پرسپولیس با مدیریت حبیب کاشانی مجوز گرفت

روزنامه پرسپولیس با مدیریت حبیب کاشانی مجوز گرفت

هیئت نظارت بر مطبوعات صبح امروز با انتشار سه نشریه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی بر اساس گزارش دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد: سی و سومین جلسه از یازدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات صبح روز دوشنبه 20 اسفند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی محمد پرویزی با اعلام خبر فوق گفت: در این جلسه با انتشار یک روزنامه، یک ماهنامه و یک فصلنامه به شرح زیر موافقت شد: روزنامه «پرسپولیس» به صاحب ‏امتیازی «مؤسسه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)» و مدیرمسئولی حبیب کاشانی، ماهنامه «دنیای دارو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی محمدزاده و فصلنامه «روان‌شناسی در تعامل با دین» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و مدیرمسئولی محمدناصر سقای بی‌ریا.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریه «درسهایی از مکتب اسلام» موافقت شد.

کد مطلب 652288

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