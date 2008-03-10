توزیع 13 هزار تن میوه در بازارهای روز میوه و تره بار شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن چراغعلی، رئیس سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم مردم و مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق تلفن 1888 با بیان این مطلب افزود: در پی امضای تفاهم نامه بین سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و وزارت بازگانی، این میزان میوه در بازارهای روز سطح شهر توزیع می شود و در صورت تقاضای بیشتر این میزان افزایش خواهد یافت.

چراغعلی با اشاره به توزیع روزانه 250 تا 300 تن میوه در بازارهای میوه و تره بار سطح شهر در روزهای جاری خاطر نشان ساخت: توزیع میوه شب عید در دو بخش صورت می گیرد که بخش اول آن آغاز شده و تا ساعات پایانی سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش دوم توزیع میوه از روز دوم سال نو آغاز شده و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد گفت: فعالیت بازارهای روز میوه و تره بار شهرداری تهران در روزهای پایانی هفته تا ساعت 9 شب ادامه دارد.

رئیس سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران که به همراه سایر مدیران معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در یک جلسه دو ساعته به درخواست 25 نفر از شهروندان به صورت حضوری و تلفنی رسیدگی کرد، در خصوص توزیع مواد پروتئینی در بازارهای میوه و تره بار گفت: در حال حاضر روزانه 50 تا 80 تن تخم مرغ، 50 تا 70 تن گوشت قرمز و 150 تا 200 تن مرغ در بازارهای سطح شهر توزیع می شود که در صورت وجود تقاضای بیشتر این میزان افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش حفظ و توسعه فضای سبز، میادین میوه و تره بار، زیباسازی شهر و درخواست دکه و کیوسک از مهمترین درخواست های طرح شده از سوی شهروندان در جلسه ارتباط مستقیم امروز بود.