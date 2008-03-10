ایران ساخت 10 کارخانه تولید سیمان در کنگو را پیشنهاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این دیدار با بر شمردن زمینه همکاریهای دو کشور در زمینه های صنعت، مسکن و شهرسازی ، نفت و انرژی و معادن آمادگی کشورمان را برای همکاری و انعقاد قرار داد با کنگو در زمینه های حمل ونقل و صنایع وابسته، ساخت و نوسازی نیروگاههای تولید برق ، ساخت واحدهای مسکونی و نوسازی ابنیه دولتی ، ساخت و بازسازی کارخانجات سیمان، استخراج سنگ آهن و ذغال سنگ اعلام کرد.

محرابیان با راهبردی خواندن روابط ایران با کشورهای آفریقایی به ویژه کنگو، خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتهای ایران احداث کارخانه سیمان و بازسازی کارخانه های تولید سیمان در کنگو است و این توانمندی را دارد که طی 5 سال ظرفیت تولید سیمان درکنگو را سالانه تا 10 میلیون تن افزایش دهد و برای حصول این هدف باید 10 کارخانه تولید سیمان احداث شود.

وی گفت: صنعت سیمان در ایران کامل بومی و تکنولوژی آن کاملا ایرانی است و در خارج از ایران نیز چند طرح سیمانی را در حال اجرا دارد که یکی ازمدرنترین کارخانه های سیمان در سطح دنیا اخیرا در سوریه افتتاح شده است.

وی همچنین با اشاره به نیاز ایران به ذغال سنگ و سنگ آهن برای طرحهای توسعه ای خود افزود: با توجه به وجود ذخایر غنی این دو ماده در کنگو ، ایران مایل است در قبال واردات این دو ماده معدنی ، خدمات مورد نیاز را به کنگو ارائه و طرحهای عمرانی در این کشور را اجرا کند.

" سیمون باتاموهره" وزیر انرژی کنگو نیز با اشاره به نیاز این کشور به کمک ایران برای بازسازی و استاندارد سازی کارخانجات سیمان کنگو، از پیشنهاد ایران برای احداث 10 کارخانه تولید سیمان در این کشور استقبال کرد.

وی افزود: کینشازا مایل است با تکیه بر منابع انسانی خود ، سطح صنعتی کشورش را ارتقا دهد و در این راستا نیز در زمینه های کارشناسی ، تخصصی و بهره برداری بهینه از منابع غنی کنگو نیازمند همکاری ایران است.

باتاموهره در پایان با یاد آوری منابع سرشار کشور کنگو در زمینه سنگ آهن، ذغال سنگ ، روی ، نیکل و کروم برای همکاری با ایران در بخش استخراج معدن اعلام آمادگی کرد.