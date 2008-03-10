اولین پاسگاه انتظامی منابع طبیعی خراسان رضوی در نیشابور ایجاد می شود

یعقوب محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با راه اندازی این پاسگاه انتظامی منابع طبیعی در نیشابور، کلیه پرونده های مربوط به منابع طبیعی در این مرکز مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.

وی عنوان کرد: در هفته منابع طبیعی تعداد 250 هزار اصله نهال غیر مثمر به منظور توسعه فضای سبز استان توزیع و تعداد 50 هزار اصله نهال در سطح شهرستان نیشابور توزیع وغرس خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی یادآور شد: در سال جاری 70 هزار هکتار شناسایی اراضی ملی از زمین های زراعتی مالکین انجام و برای 54 هزار هکتار از اراضی ملی سند به نام دولت صادر شد وعلاوه بر آن حفاظت از 700 هزار هکتار از اراضی دولتی توسط نیروهای منابع طبیعی شهرستان انجام شده است.

محروقی عنوان کرد: اداره منابع طبیعی نیشابور در خصوص اصلاح و احیاء مراتع، 330 هکتار به منظور تولید علوفه و مبارزه با فرسایش بادی و آبی و نگهداری روان آب نهالکاری شد و مقدار 500 هکتار بذرکاری با گونه های تاغ، درمنه و آگروپیرم به منظور مبارزه با فرسایش انجام شده است.

وی در خصوص عملیات آبخیزداری نیز ادامه داد: دو هزار و 459 متر مکعب با احداث بند گاوبیونی در روستاهای باوربرمهان درعرصه های آبخیزبه پایان رسید و علاوه بر آن 400 هکتار در قالب طرح پرورش تاغزارهای سنواتی به منظور جوان شدن تاغزارها انجام شده و در سطح 30 هزار هکتار نیز به منظور شناسایی دامدار ذیحق بهره بردار در سال جاری ممیزی شده است.