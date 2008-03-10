تبادل اطلاعات آذربایجان غربی با کشورهای همسایه توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده ظهر امروز در جلسه با معاون نخست وزیر وزیر جهادکشاورزی جمهوری خودمختار نخجوان افزود: این استان در سایه تلاش و همت جوانان دانشمند و مسئولان متعهد و انقلابی مسیر توسعه را با شتاب فزاینده ای در حال طی کرده است و آمادگی کامل دارد تا تجربیات خود را در زمینه کشاورزی به جمهوری آذربایجان و کشورهای همسایه منتقل کند.

وی تبادلات تجاری، قتصادی استان با کشورهای همسایه به ویژه بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و صریح کرد: ما می‌توانیم در افزایش تولید محصول گندم، چغندر قند، فراوری محصولات باغی، زراعی، صنایع تبدیلی، ایجاد کشتارگاهها و ساخت سردخانه با جمهوری خودمختار نخجوان همکاری کنیم.

عبدالله‌زاده همچنین به فرصت های صدور فراورده‌های کشاورزی از آذربایجان غربی به نخجوان اشاره کرد و یان داشت: ر سالهای گذشته ‪ ۳۰‬هزار تن از محصول سیب استان به نخجوان صادر می‌شد که پیش بینی می شود این میزان به ‪ ۵۰‬هزار تن افزایش یابد.

وی، اصلاح نژاد دام بویژه گاومیش و مبارزه با بیماری‌های دامی و طیور را نیزاز جمله زمینه‌های همکاری فی مابین دانست و اظهارداشت: این همکاری میان دو طرف به توسعه بخش کشاورزی و رونق امور دام نخجوان کمک‌های زیادی خواهد کرد.

وی همچنین وجود صنایع تبدیلی استان را یکی از ظرفیتهای بالای بخش کشاورزی استان عنوان کرد و فت: این استان هم‌اکنون آمادگی دارد محصول چغندر قند نخجوان را در داخل استان تبدیل کند.

معاون نخست وزیر و وزیرکشاورزی نخجوان هم در این نشست با اشاره امکانات فنی آذربایجان غربی بر تامین نیازهای اساسی نخجوان از سوی این استان و همکاری‌های فی مابین تاکید کرد.

محمد عباس‌اف از چغندرقند، شیلات، کشت دانه‌های روغنی به عنوان زمینه‌های مستعد همکاری میان دو طرف یاد کرد و افزود: همکاری با جمهوری اسلامی برای ما باصرفه‌تر از دیگر کشورهای همسایه است.

وی در ادامه خواستار امضای پروتکل‌هایی اقتصادی بین دو کشور شد و فزود: برای عملیاتی کردن تفاهم‌های شفاهی میان دو طرف نیاز است که ما آمادگی خود را برای امضای این مقاوله‌نامه‌ها اعلام می‌کنیم.