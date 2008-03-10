تاکید رسانه ملی بر بی طرفی در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت ‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم، پیش از ظهرامروز در مراسم معارفه مدیرکل جدید صدا و سیمای استان مرکزی در اراک افزود: این رسانه بر اساس توصیه های امام راحل و رهبر معظم انقلاب در مسیر انتخابات حرکت می کند و معتقد است بی طرفی، اعتماد مردم و مشارکت آنان را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه، اطلاع رسانی و آگاه سازی مد نظر صدا و سیما است عنوان کرد: علاوه بر این، ایجاد نشاط و امید در عرصه انتخابات از وظایف این رسانه است.

موسوی مقدم با تاکید بر اینکه از نگاه رسانه ملی برآیند انتخابات باید به وحدت و امنیت و منافع ملی منجر شود خاطرنشان کرد: انتخابات عرصه حضور مردم و انجام وظیفه شرعی آنان است و رسانه ها در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تعامل با دستگاهها و انتقال دیدگاه های مردم را از اولویتهای این سازمان خواند و اظهار داشت: رسانه ای که به مخاطب توجه نمی کند رسانه نیست و مخاطبی نخواهد داشت.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما، وظیفه مهم رسانه صداو سیما را فرهنگ سازی دانست و گفت: فرهنگ سازی باید با دانش، بینش، و پژوهش صورت گیرد و در این صورت می توان به فرهنگ سازی در رفتارو نگاه مخاطبان امید داشت.

وی در ادامه روند حرکت صداوسیمای استان مرکزی را رو به جلو خواند و عنوان کرد: روند حرکت، تکاملی است و مرکز اراک دارای نیروهای توانمندی در بخش های مختلف است که باید با مدیریت صحیح از استعدادهای استان هر چه بیشتر بهره برد.

در این جلسه از ابراهیم طاهری، مدیرکل سابق صدا و سیمای استان مرکزی قدردانی و سید هادی شریفی به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای این استان معرفی شد.