سکته در زنان چاق 3 برابر بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فودکانسیومر محققان دریافته اند که افزایش سکته در میان زنان بیشتر به دلیل چاقی های شکمی در میان این گروه است.

البته چاقی علت بروز سکته در مردان و زنان است اما از آنجایی که عموماً چاقی های مردان کلی و عمومی است و در زنان به شکل مثلثی و در شکم و پاهاست خطر آن بیشتر است.

آمار نشان می دهد در حدود 71 درصد از دختران در قسمت شکم و پاها چاق هستند اما بالاتنه های چاقی ندارند.

با افزایش سن، چاقی در میان زنان نیز از حالت مثلثی به حالی عمومی تبدیل می شود که چنانچه در دوران نوجوانی و جوانی تحت کنترل در آید افراد در سنین بالاتر دچار عوارض گوناگون آن نخواهند شد.

محققان امریکایی در بررسی های خود روی زنان 35 تا 55 ساله اعلام کرده اند که این گروه از زنان بیشترین چاقی های شکمی را داشته و به همین دلیل بیشتر در معرض خطر می باشند.

لازم به ذکر است که در بررسی ها مشخص شده بروز سکته در زنان چاق در سالهای 1999 تا 2004 به سه برابر افزایش یافته است.