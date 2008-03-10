چهار نفر از کاندیداهای مجلس در استان کرمان انصراف دادند

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در استان کرمان 119 نفر تایید صلاحیت شده اند که از این تعداد تا امروز چهار نفر از شرکت در انتخابات انصراف داده اند.

وی ضمن تکذیب عدم آمادگی برگزاری انتخابات رایانه ای در برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان گفت: در حال حاضر کلیه امکانات لازم در شهرستانهای استان برای برگزاری رایانه ای انتخابات که به صورت آزمایشی در این دوره انتخابات برگزار می شود محیاست.

وی گفت: تا کنون تخلفات انتخاباتی در استان کرمان مشاهده شده است که نسبت به دوره های قبلی انتخابات به شدت کاهش یافته است اما با اینکه تعداد تخلفات کاهش یافته با متخلفان برخورد قانونی می شود.

نصرالهی گفت: به دلیل اینکه در دوران تبلیغات قرار داریم از ذکر نام متخلفان به دلیل عدم تخریب و سالم مانده جو انتخابات جلوگیری می کنیم و پس از پایان انتخابات به این جرایم رسیدگی خواهیم کرد.

وی یادآور شد: تعداد زیادی از این تخلفات به دلیل نا آگاهی نامردهای مجلس و افرادی که در ستادهای آنان مشغول به فعالیت هستند روی داده است به همین دلیل از این افراد می خواهیم با رعایت قوانین تبلیغاتی جو جامعه سالم تبلیغاتی را رعایت کنند و در شرکت حداکثری مردم در انتخابات بکوشند.

