انتشار کلید آزمون پیش کارورزی/ اعلام نتایج در 28 اسفند ماه

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین آزمون پیش کارورزی روز پنجشنبه 16 اسفند ماه جاری با حضور یک هزار و 974 نفر دانشجوی سال پنجم پزشکی در دانشکده های پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
کلید آزمون این دوره از امتحانات پیش کارورزی در دو بخش A و B در پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی وزارت بهداشت منتشر شده است.
آزمون پیش کارورزی به منظور تضمین کیفیت و هماهنگی میان آموزش پزشکی برای تمامی دانشجویان پزشکی حاضر در سال پنجم پزشکی عمومی برگزار می شود.
این آزمون در 38 حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شده است و نتایج آزمون برای افرادی که حد نصاب لازم را برای ورود به دوره پیش کارورزی کسب کرده اند تا 28 اسفندماه سال جاری از طریق دانشگاهها اعلام می شود.
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