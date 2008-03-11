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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۸

انتشار کلید آزمون پیش کارورزی/ اعلام نتایج در 28 اسفند ماه

انتشار کلید آزمون پیش کارورزی/ اعلام نتایج در 28 اسفند ماه

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت کلید چهل و یکمین دوره آزمون پیش کارورزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین آزمون پیش کارورزی روز پنجشنبه 16 اسفند ماه جاری با حضور یک هزار و 974 نفر دانشجوی سال پنجم پزشکی در دانشکده های پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

کلید آزمون این دوره از امتحانات پیش کارورزی در دو بخش A و B در پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی وزارت بهداشت منتشر شده است.

آزمون پیش کارورزی به منظور تضمین کیفیت و هماهنگی میان آموزش پزشکی برای تمامی دانشجویان پزشکی حاضر در سال پنجم پزشکی عمومی برگزار می شود.

این آزمون در 38 حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شده است و نتایج آزمون برای افرادی که حد نصاب لازم را برای ورود به دوره پیش کارورزی کسب کرده اند تا 28 اسفندماه سال جاری از طریق دانشگاهها اعلام می شود.

کد مطلب 652319

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