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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

کشف بیش از 45 هزار فیلم غیرمجاز در دو استان

بیش از 45 هزار نسخه فیلم غیرمجاز و غیراخلاقی در ماههای اخیر در دو استان لرستان و سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی بصری و سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد تیم بازرسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در دی‌ماه امسال 16هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی کشف و ضبط کرده است.

کشف و ضبط فیلم‌های غیرمجاز و غیراخلاقی با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و حضور نمایندگان دادگستری، بازرگانی، اتحادیه صنف و سازمان صدا و سیما انجام و در آن اقلام کشف شده امحا شد.

تیم بازرسی اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان تا پایان فصل پائیز بیش از 30 هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی کشف کرده است. این اقدام با همکاری اماکن نیروی انتظامی انجام و در آن 61 واحد صنفی متخلف پلمپ شده و 229 واحد صنفی عرضه محصولات سینمایی غیرمجاز اخطاریه دریافت کرده‌اند.

هم اکنون در استان سیستان و بلوچستان 186 فروشگاه عرضه‌کننده محصولات سمعی بصری و سینمایی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 46 واحد صنفی بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 652320

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