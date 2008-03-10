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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

توسعه طلبی جدید رژیم صهیونیستی با احداث مجتمع مسکونی در قدس شرقی

توسعه طلبی جدید رژیم صهیونیستی با احداث مجتمع مسکونی در قدس شرقی

شهردار صهیونیست قدس اشغالی امروز اعلام کرد که با پروژه احداث مجتمع مسکونی جدید در قدس شرقی موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوسی گوتسمان" در این رابطه اظهار داشت: طبق این پروژه 400 مسکن در محله یعقوب در بخش شمالی قدس شرقی احداث خواهد شد.

وی در ادامه گفت: پس از موافقت شهرداری با این پروژه و پیش از اجرای پروژه ، موافقت شورای محلی برنامه ریزی شهری نیز لازم است.

این مجتمع با هدف ارتباط شهرک صهیونیستی معالیه آدومیم به قدس احداث خواهد شد.

به گزارش مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با احداث 750 واحد مسکونی جدید در یک شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن موافقت کرد.

رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته از تصمیم خود برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در منطقه جبل ابوغنیم خبر داده بود.

طبق طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی، توسعه شهرکها از سوی رژیم اسرائیل غیر قانونی است.

موافقت اولمرت و شهردار قدس با احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری طی دو روز اخیر در حالی انجام می شود که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر پایبندی خود به مذاکرات به اصطلاح صلح با اسرائیل تاکید کرده است.

کد مطلب 652321

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