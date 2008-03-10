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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

رئیس جمهور:

کشتار غزه ناشی از ناتوانی رژیم اسرائیل است

کشتار غزه ناشی از ناتوانی رژیم اسرائیل است

رئیس جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین آخرین اوضاع و تحولات فلسطین را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار که یکشنبه شب برگزار شد، پیروزی نهایی را متعلق به ملت های مظلوم و ستمدیده از جمله فلسطین دانست و تصریح کرد: مقاومت تنها راه پیروزی بر صهیونیست ها و اربابانش است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رژیم جعلی صهیونیستی رو به اضمحلال است، اظهارداشت: کشتار زنان و کودکان در غزه ناشی از ناتوانی این رژیم در مواجهه با مقاومت ملت فلسطین است.

احمدی نژاد با تاکید بر لزوم حمایت کشورهای اسلامی از ملت فلسطین، گفت: دولت و ملت ایران همواره حامی ملت مظلوم فلسطین خواهند بود.

بنا بر این گزارش، رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم فلسطین تاکید کرد: ملت مظلوم فلسطین مقاومت در برابر صهیونیست ها را تنها راه پیروزی نهایی بر صهیونیست های فاسد می داند.

کد مطلب 652323

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