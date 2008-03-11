بالگرد امداد در استان مرکزی راه اندازی می شود

حسین بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، اظهار داشت: زمین این طرح درفرودگاه اراک به میزان 15 هکتار، برای آشیانه هلی کوپتر و انبار امدادی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن استان مرکزی در شاهراه حمل و نقل و تردد کشور، راه اندازی بالگرد امداد ضروری است، خاطرنشان کرد: برای خرید بالگرد، 70 و برای ساخت آشیانه 15 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که از محل اعتبارات استانی و هلال احمر کشور تامین می شود.

بدخشان ادامه داد: ناوگان امدادی استان مرکزی شامل، هشت پایگاه ثابت امدادی با تجهیزات، 12 اکیپ امدادی، 15 دستگاه آمبولانس، پنج دستگاه خودرو است و به جز نیروهای داوطلب امدادی، دارای بیش از 60 نیروی رسمی برای امداد رسانی است.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی از نظر آمبولانس دچار کمبود است، بیان داشت: طی سال جاری، 28 هزار نفر در این استان در دوره های پایه، تکمیلی و تخصصی از آموزشهای امدادی هلال احمر استان برخوردار شدند.