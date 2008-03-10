قرارداد 18میلیون یورویی ایران با سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارزش این قرارداد 6000 هزار یورو برای هر یک از این واحدها می باشد که صاحب لیسانس، مقدار تولید و کیفیت محصول را مطابق آخرین فناوری های روز دنیا تضمین کرده است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت تولید آمویناک هر یک از این طرحها 2050 تن آمونیاک در روز خواهد بود. مهندسی و ساخت این مجتمعها به همراه واحدهای جانبی آب ، برق و بخار، تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به دست شرکتهای توانمند ایرانی انجام خواهد شد.

پیش از این قرارداد خرید لیسانس واحدهای اوره این سه طرح استانی در روز 14 اسفند ماه سالجاری با شرکت استامی کربن هلند امضا شده بود.