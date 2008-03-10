امنیت انتخابات بستر توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محتاج، ظهر دوشنبه در همایش امنیت و انتخابات مازندران اظهار داشت: امنیت انتخابات موضوع بسیار مهمی است که با نهایت دقت در 24 اسفند محقق می شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات و صحت برگزاری انتخابات در سرنوشت ملت ایران اثرگذار است اظهار امیدواری کرد: مجریان انتخاباتی با دقت هر چه تمام تر این انتخابات را برگزار کنند.

محتاج با بیان اینکه سال جاری موفق ترین سال امنیتی برای کشور بوده است، خواستار نامگذاری روز امنیت در یکی از روزهای سال در کشور شد.

این مسئول با اشاره به اینکه تبلیغات نامزدها و داوطلیبن در این دوره از انتخابات با آرامش نسبی در حال برگزاری است، یادآور شد: تنش تبلیغاتی در این دوره در بین نامزدها کمتر مشاهده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش ضریب امنیتی مازندران در جرائم طی سال جاری اظهار داشت: مازندران جزء پنج استان برتر کشور از نظر شاخص امنیتی است.

محتاج افزود: سند امنیت توسعه مازندران تدوین شده و به زودی به مرحله اجراء در خواهد آمد که بر اساس این سند، طرح جامع امنیتی همراه با توسعه امنیت راهبردی در استان برنامه ریزی شده است.

استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه این استان از وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور برخوردار است، تصریح کرد: امنیت انتخابات در روز 24 اسفند باید با سلامت و اطمینان خاطر فراهم شود.

ابوطالب شفقت بیان داشت: حضور پرشور و حماسی مردم در حماسه 24 اسفند بار دیگر مشت محکمی بر دهن یاوه گویان و دشمنان نظام انقلاب اسلامی خواهد زد.