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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

در نامه ای ابراز شد:

تشکر جانبازان و ایثارگران سپاه از فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تشکر جانبازان و ایثارگران سپاه از فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

جانبازان و ایثارگران حالت اشتغال سپاه در نامه ای به فرمانده کل سپاه از خدمات ارزشمند وی به ایثارگران و جانبازان به عنوان یادگاران دوران حماسه و مقاومت تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است : ما جانبازان و ایثارگران حالت اشتغال سپاه بر خود تکلیف دانستیم بر اساس حدیث شریف نبوی "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" قدردانی و تشکرمان را از زحمات بی شائبه و خالصانه فرمانده دلسوز و یادگار نسل فرماندهان شجاع و رشید هشت سال دفاع مقدس ابراز کنیم.

در ادامه این نامه اظهار امیدواری شده است : این گونه خدمات ارزشمند که در دوران فرماندهی سردار جعفری به قشر ایثارگر اعطا می شود، سرلوحه کارتمام مسئولان نظام مقدس اسلامی و سپاه پاسداران قرار گیرد، چون امکان خدمتگزاری خالصانه و صادقانه مدیران وفرماندهان امروز در پرتو ازخود گذشتگی جانبازان سرفراز و ایثارگران پر تلاش در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران فراهم شده است.

کد مطلب 652331

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