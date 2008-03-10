تشکر جانبازان و ایثارگران سپاه از فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است : ما جانبازان و ایثارگران حالت اشتغال سپاه بر خود تکلیف دانستیم بر اساس حدیث شریف نبوی "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" قدردانی و تشکرمان را از زحمات بی شائبه و خالصانه فرمانده دلسوز و یادگار نسل فرماندهان شجاع و رشید هشت سال دفاع مقدس ابراز کنیم.

در ادامه این نامه اظهار امیدواری شده است : این گونه خدمات ارزشمند که در دوران فرماندهی سردار جعفری به قشر ایثارگر اعطا می شود، سرلوحه کارتمام مسئولان نظام مقدس اسلامی و سپاه پاسداران قرار گیرد، چون امکان خدمتگزاری خالصانه و صادقانه مدیران وفرماندهان امروز در پرتو ازخود گذشتگی جانبازان سرفراز و ایثارگران پر تلاش در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران فراهم شده است.